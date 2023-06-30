Мадонну перевели в реанимацию







Мадонна привезли в больницу в минувшие выходные с осложнениями из-за болезни. Сейчас её состояние стабилизируется, сообщил в соцсетях менеджер артистки Гай Осири.





Читайте также:

Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление;





Лауреата «Грэмми» арестовали по обвинению в домашнем насилии;





Певец Шарлот сжег на камеру российский паспорт.

Американскую певицу Мадонну врачи перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на врачей клиники.Госпитализированная с бактериальной инфекцией исполнительница из-за плохого состояния не может встать с кровати.Менеджер певицы также упомянул, что в связи с её болезнью все запланированные мероприятия, в том числе подготовка к грядущему мировому турне, были приостановлены. Отметим, что Мадонна планировала начать тур «Celebration» в следующем месяце в честь своего 40-летия на сцене.