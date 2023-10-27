Макаревич* переписал все российское имущество на сестру и сына

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Сбежавший из России рок-музыкант Андрей Макаревич* избавился от последнего имущества, которое принадлежало ему на территории РФ, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Долю в квартире на Ленинском проспекте музыкант переписал на своего сына - актера Ивана Макаревича. 1/3 жилплощади в элитном столичном доме принадлежит матери рокера и его бывшей жене, а остальными 2/3 теперь владеет его сын.
Роскошный же особняк в посёлке «Павлово» Истринского района Макаревич* переписал на родную сестру - 61-летнюю танцовщицу Наталью Макаревич.
Напомним, в 2022 году лидер группы «Машина времени» перебрался в Израиль. В сентябре 2022 года музыканта внесли в реестр иностранных агентов за «осуществление политической деятельности».
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Роскошный же особняк в посёлке «Павлово» Истринского района Макаревич* переписал на родную сестру - 61-летнюю танцовщицу Наталью Макаревич.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева