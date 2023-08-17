Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки о деятельности иностранного агента на постах в соцсетях.
Уточняется, что маркировка не была поставлена на постах в мессенджере Telegram. При этом Макаревич* не признаёт свою вину.
Напомним, что Андрей Макаревич* числится в списке иноагентов, составленном Минюстом РФ, с сентября 2022 года. В настоящее время музыкант проживает в Израиле.
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Уточняется, что маркировка не была поставлена на постах в мессенджере Telegram. При этом Макаревич* не признаёт свою вину.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова