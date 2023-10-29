МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме

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Певица МакSим призналась, что близкие люди хотели переписать на себя её имущество, пока она была в коме.
Об этом певица рассказала в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.
О том, что её подпись пытались подделать, девушка узнала после случившегося.
15 августа МакSим вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.
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«Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Другие, как оказалось, подписывали за меня документы», — рассказывает МакSим.
15 августа МакSим вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.
«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.13 июля МакSим из рехаба призналась в алкогольной зависимости.
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Мария Фирсова