Малежик: «Нынешние песни — я не понимаю, что это такое»

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Певец и композитор Вячеслав Малежик объяснил возросшую востребованность двадцатилетнего хита Кати Лель «Мой мармеладный» тем, что современные хиты не выдерживают никакой критики.
«Нынешние песни — я вообще не понимаю, что это такое», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Малежик.
Он также добавил, что сыграли роль также хорошее исполнение песни Катей Лель, а также сами слова и музыка, написанные Максимом Фадеевым.
А сама певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».
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