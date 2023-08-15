Машков заявил, что презирает уехавших из России артистов

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Народный артист России Владимир Машков в ходе беседы с «АиФ» рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим их РФ.
«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — цитирует издание слова Машкова.
Он добавил, что, используя слово «презрение», вовсе не отворачивается от покинувших страну знаменитостей.
«Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — пояснил народный артист.
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