Состояние здоровья актера Павла Баршака серьезно ухудшилось

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Врачи заметили ухудшение состояния здоровья известного актера Павла Баршака. Он был госпитализирован с переломами ребер и повреждениями грудной клетки после драки с агрессивным преследователем своей подруги.
Павел Баршак попал в больницу после драки. В ночь на 8 октября он находился в квартире своей знакомой. Внезапно через балкон в помещение залез 25-летний Александр Табаков, давний поклонник девушки, который ее преследовал в последнее время. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер получил травмы. Табаков же покинул квартиру тем же путем, что и вошел — через балкон.
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