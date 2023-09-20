Меладзе намекнул в новой песне на расставание с Брежневой

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«Столько разных дорог, а мне не к кому больше идти. В раскаленных песках и среди расколовшихся льдин. Почему, почему, почему, почему, почему. Я все время один?» — звучат фразы в песне.
Меладзе и Брежнева покинули Россию в начале специальной военной операции на Украине, и слухи об их разводе стали появляться почти сразу после отъезда. Пара пока не комментировала свои отношения.
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