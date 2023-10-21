Мэрил Стрип развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака

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Актриса Мэрил Стрип рассталась с супругом Доном Гаммером после 45 лет брака.
Американская актриса Мэрил Стрип развелась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six, ссыдаясь на источники.
Мэрил Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Актриса является трехкратной обладательницей премии «Оскар». Наиболее известные киноработы актрисы: «Охотник на оленей», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!».
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«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», - сообщает издание, ссылаясь на представителя актрисы.
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