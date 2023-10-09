Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране

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Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».Он пояснил, что хотел обратиться к соотечественникам из Израиля.
«Сегодня утром я вернулся, и я вернулся абсолютно сознательно. Потому что в это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля», - сообщил Михаил Шац.Комик рассказал, что хочет и готов помогать. По его словам, он имеет статус «почетного донора», владеет автомобилем и может помочь «что-то отвезти, что-то привезти», если есть необходимость, готов разместить людей у себя дома.
«Это настоящая война, и в это время я хочу быть здесь и помочь Израилю победить», - сказал в заключении Михаил Шац.Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак поддержала намерение шоумена Максима Галкина остаться в Израиле.
«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - заявила журналист.Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа.
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Мария Фирсова