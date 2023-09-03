Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»

Артист Максим Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов в октябре.

«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет», — говорит Галкин в видеообращении.

"Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - отметил Галкин*.

«Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись», — заключил Максим Галкин.

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По мнению артиста, он «страшен» казахстанским властям, поэтому они испугались проводить его концерт. Галкин уверен, что в настоящее время в Казахстане существует государственный запрет на его концерты.Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в ЭстонииСбежавшая из России Пугачева выступает в сочинском кафеНа блогершу Лерчек подали судебный иск на 22 млн рублей

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