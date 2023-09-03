Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»

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Певец Михаил Шуфутинский признался, что фанаты приурочивают важные события к 3-му сентября.
«КП» узнал у Михаила Шафутинского его отношение к известной композиции. По словам певцы, к треку «Третье сентября» нет клипа, и он не пытался специально раскручивать эту песню.
Шуфутинский рассказал, что почувствовал песню «своей» сразу, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
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Шуфутинский рассказал, что почувствовал песню «своей» сразу, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это моё. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай её», — вспомнил Михаил Шуфутинский.В 2023 году хиту «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Многие годы песня и строчки из композиции являются популярным мемом. При этом, по словам артиста, миллиона долларов он на песне не заработал.
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Мария Фирсова