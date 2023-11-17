Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Режиссёр Никита Михалков охарактеризовал российского исполнителя SHAMANа (Ярослава Дронова) как прекрасного певца.
«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — приводят «Дни.ру» слова Михалкова.
Отмечается, что так народный артист РСФСР ответил на соответствующий вопрос журналистов об исполнителе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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