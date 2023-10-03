Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал актера театра и кино Анатолия Белого, который покинул РФ, и назвал его предателем. Свое мнение он озвучил в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube. Анатолий Белый сейчас активно дает интервью западным СМИ, публично критикуя власть РФ и соотечественников.
«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — заявил Михалков.Вторым предательством по мнению режиссера стала смена фамилии. Настоящая фамилия Анатолия — Вайсман. Михалков заявил, что артист взял себе благозвучную фамилию Белый, чтобы точно добиться успеха в России.
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