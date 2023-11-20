Милохин перепутал песню SHAMAN «Я русский» с гимном России

Фото: istock / Marina Demidiuk
Блогер Даня Милохин вызвал небольшую путаницу, спев песню SHAMAN под названием «Я русский» на платформе Twich во время видеотрансляции из Дубая, где он в настоящее время проживает.
Вместе с другом Камалом они представили эту композицию.
Он подчеркнул, что, по его мнению, это мало кого заинтересует, однако, если бы он решил исполнить гимн Украины, это бы широко обсуждали в социальных сетях.
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«Извини, бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели гимн России, правильно? Не гимн, конечно, а песню про Россию», - заявил Милохин.
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Артем Кузьмин