Мировой суд закрыл уголовное дело в отношении Алексея Кортнева

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Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» закрыто. Мировой суд выписал ему штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 15 февраля в новосибирском академгородке был отменён концерт группы «Несчастный случай». Причиной этому стали технические неполадки.
Приехавшие на место сотрудники полиции встретили недовольного Кортнева, который публично оскорбил капитала полиции и показал ему неприличный жест.
В отношении музыканта было заведено уголовное дело. Однако Кортнев осознал свою вину, выплатил капитану полиции 70 тысяч рублей и принёс пожертвование (10 тысяч рублей) в народный фронт помощи «Всё для победы».
Уточняется, что Кортнев выплатил штраф, который ему назначил Мировой суд.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Приехавшие на место сотрудники полиции встретили недовольного Кортнева, который публично оскорбил капитала полиции и показал ему неприличный жест.
Уточняется, что Кортнев выплатил штраф, который ему назначил Мировой суд.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова