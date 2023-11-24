Мизулина: На певца Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

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Против российского исполнителя Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих», - прокомментировала ситуацию Мизулина.
Она также пожелала Шарлоту счастливой дороги из Санкт-Петербурга в Самару.
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