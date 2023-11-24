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Мизулина: На певца Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

24 ноября 2023, 17:00
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Против российского исполнителя Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих», - прокомментировала ситуацию Мизулина.

Она также пожелала Шарлоту счастливой дороги из Санкт-Петербурга в Самару.


При этом, по информации Telegram-канала SHOT, в настоящий момент Шарлот находится в спецприёмнике Санкт-Петербурга, где отбывает наказание по статье о мелком хулиганстве. Певца арестовали на 13 суток после того, как он сжёг свой российский паспорт на видео.

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#реабилитация
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#наказание
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#нацизм
#певец
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У Пэрис Хилтон родился второй ребенок
Модель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз, она назвала дочь Лондон
24 ноября 2023, 11:25

Фото: istock / Kwangmoozaa

Актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Хилтон опубликовала фотографию детской колледжи розового цвета, на которой написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.

«Спасибо за мою малышку», — подписала фотографию Пэрис.
В ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года она сообщила о том, что у них родился сын, которого они назвали Феникс. Он появился с помощью суррогатной матери. На этот раз неизвестно, обращались ли семья к услугам суррогатной матери.

В августе сообщалось, что бывший депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова сообщила, что ждет четвёртого ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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Звезду фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса обвинили в домогательствах
Актера Джейми Фокса из «Джанго освобожденного» обвиняют в домогательствах
23 ноября 2023, 11:08

Фото: istock / Zolnierek

Голливудского актера Джейми Фокса обвинили в домогательствах в 2015 году, подав на него в суд. Об этом пишет телеканал Fox News, ссылаясь на иск пострадавшей.
По информации издания, девушка обратилась в суд из-за событий, который произошли 27 августа 2015 года. Она сидела в ресторане с подругой, как вдруг они заметили Джейми Фокса, сидящего за соседним столиком. Девушки подошли сфотографироваться. После этого Фокс сделал пострадавший несколько комплиментов, а потом, как она утверждает, актер утащил в укромное место, где стал совать руки под одежду.

Девушка требует с Фокса  компенсацию за причиненные «физические и эмоциональные травмы, беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб». 

Джейми Фокс известен по фильмам «Джанго освобожденный», «Соучастник», «Рэй», «Законопослушный гражданин». За роль Рэя Чарльза Джейми получил премию «Оскар» в 2005 году.

Ранее Певец Шарлот на камеру извинился за сожжение российского паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
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Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
22 ноября 2023, 20:48

Фото: iStock/Liukov

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени украинского президента Владимира Зеленского и заставили его спеть украинский гимн, об этом блогеры рассказали в своём Telegram-канале.
«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речёвку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», - прокомментировали свой пранк блогеры. 

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначит исполнителю Шарлоту 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. 

Напомним, певец сжёг на камеру российский паспорт и опубликовал видео в интернете, а уже 22 ноября его задержали в питерском аэропорту. За свой поступок Шарлот извинился и заявил об «осечке в понимании».

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#суд
#певец
#видео
#паспорт
#блогер
#владимир
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Адвокат Исаев заявил о возможном привлечении к уголовной ответственности Шарлота
22 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/nirat

Член Адвокатской палаты г. Москвы адвокат Леонид Исаев заявил, что скандального певца шарлота могут привлечь к уголовной ответственности в том случае, если обнаружат дискредитацию ВС РФ с его стороны.
«Если в его словах обнаружатся признаки состава преступления в виде публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, то он может быть привлечен и к уголовной ответственности», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Исаев.

Сейчас исполнителю грозит ответственность за умышленную порчу паспорта РФ в виде штрафа от ста до трёхсот тысяч рублей.

При этом, на российской эстраде есть и другие артисты, поддерживающие Россию и российских солдат. Так, исполнители Денис Майданов и Лев Лещенко накануне выступили в Наро-Фоминске и тем самым поддержали участников СВО, раненных в ходе боевых действий. Как передаёт «Царьград», артисты исполнили самые любимые аудиторией песни и лично пообщались с военными.

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#певец
#концерт
#денис майданов
#лев лещенко
#наказание
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Малежик: «Нынешние песни — я не понимаю, что это такое»
22 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/momnoi

Певец и композитор Вячеслав Малежик объяснил возросшую востребованность двадцатилетнего хита Кати Лель «Мой мармеладный» тем, что современные хиты не выдерживают никакой критики.
«Нынешние песни — я вообще не понимаю, что это такое», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Малежик.

Он также добавил, что сыграли роль также хорошее исполнение песни Катей Лель, а также сами слова и музыка, написанные Максимом Фадеевым.

Малежик призвал и далее создавать хиты на русском языке, врываться с ними в мировые тренды и показывать всему миру наши таланты.

А сама певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».

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#музыка
#певица
#таланты
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Катя Лель назвала попадание песни «Мой мармеладный» в мировой чарт фантастикой
22 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».
«Это невероятно, просто вселенская фантастика! Благодарю за это каждого, кто поддерживает нас! Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку. Это очень важно в наше время», — отметила в беседе с NEWS.ru исполнительница.

Она также связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.

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В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб
22 ноября 2023, 11:48

Фото: istockphoto / Sonate

Концерт певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменён в Томске после того, как на певицу поступили несколько десятков жалоб.
Об этом рассказала начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова «Интерфаксу». 

Концерт должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска. Туда местные жители и начали отправлять жалобы из-за высказываний Арбениной «по текущей ситуации». Также жалобы поступали и в департамент по культуре. 

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», —рассказала Елена Шагова. 
Диана Арбенина объявила, что концерт не состоится, не объясняя причин, а договор был расторгнут в одностороннем порядке.

«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас»,-прокомментировала ситуацию Диана Арбенина.
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#концерт
#певица
#артист
#новости
#шоу-бизнес
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«Я больше так не буду»: Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта
Певец Шарлот извинился за сжигание российского паспорта
22 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / yanik88

Певец Шарлот на камеру принес свои извинения за сжигание российского паспорта.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Шарлот утверждает, что сделал это, так как поверил в ложную информацию.

«Осечка в понимании происходящего. Простите. Я больше так не буду», — сказал на камеру музыкант.
Сегодня ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково в  Санкт-Петербурге сразу после его возвращения в РФ. Сейчас Эдуард находится  в линейном отделе полиции.

На Шарлота составили административные протоколы за дискредитацию российской армии и порчу документа, удостоверяющего личность. 

Ранее сообщалось, что у 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#певец
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#музыкант
#рф
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Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ
На Шарлота, задержанного в Пулково, завели несколько административных протоколов
22 ноября 2023, 09:00

Фото: istock / blinow61

Певцу Эдуарду Шарлоту, которого задержали в питерском аэропорту Пулково, может грозить несколько административных штрафов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, причинами оформления протоколов стало сожжение паспорта гражданина (статья 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина») и дискредитация российских войск (статья  20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). 

Сейчас Шарлот находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его встретили сотрудники правоохранительных органов по прилёту из Еревана.

Ранее сообщалось, что семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), которое накануне объявили в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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