Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать на срочную службу в ВС РФ блогера Даню Милохина. Соответствующее обращение опубликовано в ее Телеграм-канале.
«Блогер не был ранее призван в ряды ВС России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — говорится в публикации.
Мизулина добавила, что Милохина нужно отправить в армию, так как скоро в России начнется осенняя призывная кампания.
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