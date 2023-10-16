Модель Ирен Феррари угрожала соседке изнасиловать её мужа

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Модель Ирен Феррари угрожала соседке в общедомовом чате изнасиловать её мужа, а саму её поставить на колени, как ранее она «ставила на колени олигархов». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье. По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу.
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