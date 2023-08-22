Моргенштерн* признался, что скучает по России

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Популярный рэпер Моргенштерн* признался, что жалеет о переезде в США и скучает по Родине. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
«Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию», - признался артист.
Моргенштерн* рассказал, что пытался работать с артистами в США, однако, полностью разочаровался в них как людях, и как в профессионалах.
Ранее российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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