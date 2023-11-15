Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак





По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак.Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом.Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий.Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторанеПрокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФМаксиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф*Признан иностранным агентом на территории РФ