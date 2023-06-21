Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

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Алишер Моргенштерн* получил штраф за несоответствующее оформление постов в Telegram
Российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях, сообщает Telegram канал «Осторожно, новости».
В СМИ отметили, что посты, за которые оштрафовали артиста, это - «Привет», «Ура» и «оч красивые фотки закинул в инсту посмотрите плиз». Адвокаты Моргенштерна* заявили, что он должен был маркировать только посты, речь в которых шла о политике.
Напомним, исполнитель покинул Россию еще в 2021 году, до начала специальной военной операции. Уже после он был признан иноагентом, по мнению Минюста, за пропаганду наркотиков и ведение политической деятельности за рубежом, в том числе на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало, что не так давно советская певица Лайма Вайкуле, отвечая на вопрос одного из латвийских каналов, заявила, что поддерживает снос советских памятников, в том числе памятника Пушкину в Риге.
*Признан иноагентом на территории РФ.
В СМИ отметили, что посты, за которые оштрафовали артиста, это - «Привет», «Ура» и «оч красивые фотки закинул в инсту посмотрите плиз». Адвокаты Моргенштерна* заявили, что он должен был маркировать только посты, речь в которых шла о политике.
Ранее «Радио 1» сообщало, что не так давно советская певица Лайма Вайкуле, отвечая на вопрос одного из латвийских каналов, заявила, что поддерживает снос советских памятников, в том числе памятника Пушкину в Риге.
*Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева