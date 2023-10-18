Мультперсонаж Масяня призвал российских солдат сдаваться в плен ВСУ

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В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело за ролик на YouTube, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Куваев разместил на своём YouTube-канале новый ролик про Масяню. В нём персонаж призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.
В результате, на мультипликатора возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Куваева грозит до шести лет лишения свободы.
При этом, по словам самого 56--летнего Куваева, в настоящий момент он находится в Израиле. Об этом он пишет в своих социальных сетях.
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В результате, на мультипликатора возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Куваева грозит до шести лет лишения свободы.
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