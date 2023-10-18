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Мультперсонаж Масяня призвал российских солдат сдаваться в плен ВСУ

На автора мультфильмов про Масяню Куваева возбудили уголовное дело
18 октября 2023, 13:53
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело за ролик на YouTube, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Куваев разместил на своём YouTube-канале новый ролик про Масяню. В нём персонаж призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В результате, на мультипликатора возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Куваева грозит до шести лет лишения свободы.


При этом, по словам самого 56--летнего Куваева, в настоящий момент он находится в Израиле. Об этом он пишет в своих социальных сетях.

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*Признана иностранным агентом в России
#мультфильмы
#военные
#всу
#израиль
#уголовное дело
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Анатолий Белый раскритиковал власти Израиля из-за военного конфликта с ХАМАС
18 октября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Российский актер Анатолий Белый высказался против властей Израиля из-за военного конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом сообщает издание StarHit. Белый покинул РФ в 2022 году и уехал с семьей в Израиль.

«Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка», — сказал Белый.
Артист также заявил, что власти Израиля обсуждали возможность нанесения удара по Ирану, но при этом 3 дня не могли справиться с двумя тысячами боевиков.

Белый рассказал, что после начала военных действий он сразу направил пунктам размещения гуманитарную помощь и призвал окружающих повторить за ним.

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#израиль
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#артист
#искусственный интеллект
#рф
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Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Лазарева* обжаловала второй штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
17 октября 2023, 21:02

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Напомним, 9 октября Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

В июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что на шоумена Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета о деятельности иноагента.

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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
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#иностранный агент
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Васильев прокомментировал возвращение «Модного приговора» без его участия
17 октября 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Studia72

Историк моды Александр Васильев поделился, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир несмотря на то, что он сам больше вести шоу не будет.
«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход Зайцева, Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт», — отметил в беседе с NEWS.ru Васильев.

Он подчеркнул, что телепередаче уже 15 лет.

Ранее сообщалось, что в эфир вернётся телепередача «Модный приговор».

А известный стилист Александр Рогов признавался, как неудачно покинул канал СТС. В гостях YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow. Дачный сезон» он рассказал, что много лет работал над проектом на СТС, целью которого было изменить жизнь уставшим от быта героиням. Но потом он понял, что ощущает некое стеснение.

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#программа
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Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Билла за видео с избиением бомжей
Религиозное общество написало заявление на блогера Билла за избиение бомжей
17 октября 2023, 16:26

Фото: iStock/globalmoments

Религиозное общество «Братство Морозов-Златоуст» написало заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео блогера и пранкера Эдварда Билла, сообщает Telegram-канал Mash.
Сперва борцы за русский мир писали аналогичное заявление на коллегу по цеху Билла Амирана Сардарова. Тогда «Братство Морозов-Златоуст» заявило, что блогер слишком часто использует мат в общественных местах, чем «оскорбляет человеческое достоинство и репутацию богатого русского языка, русского мира и культуры».

Аналогичная претензия у них и Эдварду Биллу.  Представители общества нашли у пранкера видео, где он переодевался в пенсионера и дрался с бомжами. Постановочные ли эти видео - неизвестно. «Братство Морозов-Златоуст» считает, что избиениями бездомных Билл «оскорбляет русский мир, достоинство русского человека, саму суть русской души и всего остального максимально русского, что нашлось в несчастных глазах обездоленных».

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#блогер
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#генпрокуратура
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Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Галкину* грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента
17 октября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На шоумена Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета о деятельности иноагента. Об этом сообщили в Головинском суде Москвы.
Сообщается, что в суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34, которая обозначает нарушение порядка деятельности иноагента. Дата рассмотрения протокола на данный момент не назначена. Размер штрафа по назначенной статье составляет до 50 тысяч рублей.

Напомним, Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В пояснении к документу указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина. 

Ранее сообщалось о том, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.

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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
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#моргенштерн
#минюст
#рф
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Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей любовью к России
17 октября 2023, 11:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом, так как он очень привязан к России. Об этом Шуфутинский сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Шансонье отметил, что за пределами нашей страны его настораживает отношение к россиянам. По его словам, во многих государствах на сегодняшний день реабилитируется нацизм. Шуфутинский добавил, что те страны, которые это приветствуют, для певца являются враждебными.

Певец подчеркнул, что очень любит Москву и Россию.

Ранее Шуфутинский заявил, что он с молоком матери впитал ненависть к фашизму, и страна, где допустим и культивируется фашизм, является для него врагом. Он объяснил, что ранее не говорил публично о своей позиции к специальной военной операции, так как занимается развлечением людей на своих концертах, а не высказывает лозунги.

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Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев объявил об эмиграции
#певец
#страны
#операции
#концерт
#россия
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Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев объявил об эмиграции
Экс-протодиакон Кураев намерен эмигрировать в Прагу
16 октября 2023, 21:01

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Бывший протодиакон, блогер Андрей Кураев планирует покинуть Россию и поселиться в Праге, где собирается продолжить «писать, говорить и читать лекции». Об этом он написал в своём личном блоге.
Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана. 

Бывший протодиакон отметил, что несколько лет в детстве жил в Праге, поэтому принял решение уехать именно в эту страну.

В европейском государстве блогер планирует найти новую работу, поскольку умеет «писать, говорить и читать лекции», чего в России он не мог делать так, как хотел.

Кураев отметил, что долго размышлял над эмиграцией и всё-таки принял решение покинуть Россию, заявив, что его «московский мир разрушен». 

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#россия
#блогер
#православие
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Шестилетний сын Собчак заявил, что хочет жить в России
16 октября 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шестилетний сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак заявил, что хочет жить в России.
Видеоролик с сыном звезда разместила в запрещенной в России социальной сети.

На кадрах сын Собчак и актера Максима Виторгана Платон едет вместе с мамой в машине.

Журналистка спросила своего ребенка, в какой стране он хочет жить. 

«Жесткий ответ — в России!», - твердо ответил шестилетний мальчик. 

Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

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*Признан иностранным агентом в России.
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#россия
#журналист
#ксения собчак
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Модель Ирен Феррари угрожала соседке изнасиловать её мужа
16 октября 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Модель Ирен Феррари угрожала соседке в общедомовом чате изнасиловать её мужа, а саму её поставить на колени, как ранее она «ставила на колени олигархов». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что 42-летняя модель оскорбляла в детском саду воспитательницу на глазах у детей. Также в сеть попали грязные угрозы, которыми Ирен пыталась запугать женщину.
 
Ранее стало известно, что обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье. По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу.

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