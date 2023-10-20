Муратов* обжаловал решение о внесении его в реестр иноагентов

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* обжаловал своё нахождение в списке реестра иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск Муратова* о признании незаконным решение Минюста включить его в реестр иноагентов.
В своём иске журналист также потребовал исключения их списка.
Напомним, что Минюст внёс Муратова* в список иноагентом 1 сентября текущего года. В ведомстве это объяснили тем, что журналист публиковал мнение, формирующее негативное отношение к России, на зарубежных площадках.
На время разбирательства в суде главный редактор «Новой газеты» покинул свой пост. Сотрудники признанной недействительной печатной версии газеты продолжают работать.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В своём иске журналист также потребовал исключения их списка.
На время разбирательства в суде главный редактор «Новой газеты» покинул свой пост. Сотрудники признанной недействительной печатной версии газеты продолжают работать.
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Анастасия Чинкова