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«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции

Актриса Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
27 сентября 2023, 16:00
Фото: istock / StockByM

Фото: istock / StockByM

Актриса Ирина Медведева рассказала о своей жизни во Франции. Пять лет назад девушка вышла замуж за француза Гийома Буше и переехала в Париж. Медведева не захотела бросать работу и периодически ездила в Россию на съемки, несмотря на неодобрение ее супругом. Информацию сообщает издание StarHit.
Спустя время у пары появились дети, а в мире случилась пандемия и грянули санкции. Кроме того, стоимость билетов выросла и перелет теперь может занять целый день. По словам артистки, ее супруг не рад жене, которая работает. Он считает, что необходимо больше уделять внимание детям.

«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — поделилась Ирина.

Актриса также рассказала о блокировке ее банковской карты во Франции. Она заметила, что карты ее российских подруг работают, а ее заблокировали, так как она медийная личность. Ирина также рассказала, что русские жены во Франции почитаются, они хозяйственные и активно занимаются семьей, в то время как француженки более независимы.

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Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
27 сентября 2023, 16:25

Фото: istock / cookelma

Латвийская певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах. Информацию передает издание «Аргументы и Факты».
Эстрадная певица в негативном ключе часто рассуждает о России после начала СВО на территории Украины. Она рассказала, что раньше политика ее не интересовала, но сейчас она прозрела и поняла, что раньше была «идиоткой».

Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу. 

«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — «там не буду выступать, а здесь — буду», — рассказала Вайкуле, подчеркнув, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на меропрятии.
Аудитория не поверила заилениям Вайкуле. В Интернете стали писать, что для Вайкуле деньги всегда были приоритетнее принципов. Некоторые даже призвали запретить ей въезд на территорию России.

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#деньги
#работа
#политика
#журналист
#певица
#интервью
#сво
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Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества
27 сентября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Иск Светланы Бондарчук зарегистрирован в Симоновском районном суде Москвы.
Предметом спора станет совместно нажитое имущество. Тг-канал «Только никому» сообщает, что Светлана Бондарчук претендует на часть недвижимости, а именно загородный коттедж на Рублевском шоссе, 3-комнатную квартиру на Мосфильмовской.
 
У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.
 
Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой с 2019 года. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.

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#развод
#семья
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KP.RU: Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились втрое
27 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / darkojow

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.

Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины. 

Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».

Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать. 

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 
#евро
#израиль
#концерт
#рф
#деньги
#зарплаты
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Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба
Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник дохода в США
27 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/batuhan toker

31-летний Никита Пресняков с осени 2022 года живет в США и записывает альбомы со своей группой Multiverse, а также снимает клипы для местных звезд. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По информации издания, Пресняков ищет другие способы заработка. Сообщается, что он предлагает всем желающим эксклюзивный контент, который входит в платную подписку на его странице в запрещенной в РФ социальной сети. 

«За деньги музыкант обещает давать «бейдж подписчика», показывать «закулисье» и гарантирует возможность спросить его «о чем угодно». Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь», — пишет «Утро.Ру».

Отмечается, что изначально стоимость подписки составляла 409 рублей, однако теперь Пресняков снизил цену до 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.

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#деньги
#жизнь
#музыкант
#футболист
#рф
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Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
27 сентября 2023, 09:55

Фото: istock/Natalia Kuzina

Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
«Стархит» пишет, что супруги ждут ещё одного ребёнка.
 
Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению  груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
 
«Плюс один. Спасибо, любимая!» —написал Дмитрий Тарасов в одной из социальных сетей.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарегистрировали брак в январе 2018 года.

Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».

«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.
Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.

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«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом
Даня Милохин обратился к Константину Эрнсту и заявил, что хочет на Первый канал
26 сентября 2023, 22:03

Фот о: istock / Andrey Sayfutdinov

Тиктокер Даня Милохин извинился и попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал. Такое заявление он сделал во время интервью Мадонне Мур.
Даня Милохин был участником сезона «Снова вместе» в шоу «Ледниковый период». Блогер выступал с Евгенией Медведевой. Но в октябре 2022 года Милохин стал участником скандала, сорвав съемки шоу и улетел в Дубай в середине съемок сезона. 

Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал блогер.
Даня рассказал, что ледовый проект научил его дисциплинированности, но в какой-то момент ему надоело. Сейчас же он понял свои ошибки.

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Игорь Крутой рассказал, в каком состоянии сейчас находится Татьяна Тарасова
Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
26 сентября 2023, 21:47

Фото: istock / Sinenkiy

Композитор Игорь Крутой рассказал поклонникам о встрече с Татьяной Тарасовой. Тарасова сейчас находится в инвалидной коляске из-за сильных болей в спине и суставах. Несмотря на боли, она активно общается с друзьями и занимается работой. Об этом сообщает издание «7 Дней».
Ранее Крутой перестал появляться на публике, но недавно решил прервать молчание и рассказать поклонникам о встрече с тереном по фигурному катанию. 

«Поделились друг с другом успехами и проблемами, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья», — рассказал Игорь Крутой.
Фанаты заметили, что 69-летний композитор сильно изменился из-за болезни — похудел и ослаб. Музыкант признался, что в зрелом возрасте перенес операцию по удалению опухоли и теперь терпит изменения в своем организме. Кроме того, несколько лет назад у композитора нашли диабет. Теперь Крутой должен придерживаться специальной диеты.

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Стилист Рогов рассказал про модные многослойные образы этой осени
26 сентября 2023, 16:26

Фото: istock / AnnaZhuk

Российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале рассказал про модные образы этой осени. По словам стилиста, этой осень. лучше придерживаться расслабленного и спокойного стиля.
Также, в моде сейчас многослойные образы. Стоит обратить внимание на куртки и пиджаки оверсайз,  джинсы свободного роя, юбки в пол. Кроме того, попробуйте сочетать несколько элементов одежды в одном образе. Например, длинную юбку, рубашку, неплотный свитер и куртку сверху.

Рогов также отметил, что важной частью образа может стать обычная футболка белого цвета. 

«Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» -  написал он в в своем телеграм-канале.
Рогов также отметил необычный образ Анастасии Ивлеевой, выстроенный вокруг майки-алкоголички, в котором она была на показе Prada в Милане.

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Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве
26 сентября 2023, 16:07

Фото: istock / batuhan toker

Певица и актриса Ян Гэ стала участницей программы «Голос» в Германии и в разговоре с жюри умолчала факт проживания в России. Певица жила в Москве 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

После выступления девушка обсуждала с членами жюри свое происхождение и заявила, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру родной страны. Но она не стала рассказывать, что долгое время жила в Москве и даже участвовала в российской версии «Голоса». По итогу выступления девушка попала в команду к Шэрин Дэвид.

 Ян Гэ после окончания школы в Пекине приехала в Тулу и поступила в Тульский университет, где училась на переводчика. Позже она переехала в Москву и поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Девушка прожила в столице 16 лет. 

Кроме того, Ян Гэ принимала участие в 26 российских картинах, среди которых «Ню», «Экипаж», «Тобол», «Матильда» и «Притяжение». В Германии девушка проживает с 2020 года.

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