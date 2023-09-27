«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции

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Актриса Ирина Медведева рассказала о своей жизни во Франции. Пять лет назад девушка вышла замуж за француза Гийома Буше и переехала в Париж. Медведева не захотела бросать работу и периодически ездила в Россию на съемки, несмотря на неодобрение ее супругом. Информацию сообщает издание StarHit.
Спустя время у пары появились дети, а в мире случилась пандемия и грянули санкции. Кроме того, стоимость билетов выросла и перелет теперь может занять целый день. По словам артистки, ее супруг не рад жене, которая работает. Он считает, что необходимо больше уделять внимание детям.
Актриса также рассказала о блокировке ее банковской карты во Франции. Она заметила, что карты ее российских подруг работают, а ее заблокировали, так как она медийная личность. Ирина также рассказала, что русские жены во Франции почитаются, они хозяйственные и активно занимаются семьей, в то время как француженки более независимы.
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«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — поделилась Ирина.
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Алина Юрчак