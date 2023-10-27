Музыкант Noize MC* продолжает продавать своё российское имущество

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Покинувший Россию музыкант Noize MC* продал свой внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иван Алексеев* (настоящее имя исполнителя) продал свой автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей. По информации SHOT, машину приобрёл фотограф из Магадана, который теперь путешествует на ней по России.
Напомним, что Noize MC* переехал в Литву в 2021 году, после того, как СК РФ начал проверку его композиций на наличие пропаганды негативного отношения к полицейским, а также на попытки реабилитации нацизма.
После отъезда из России музыкант начал продавать оставшееся имущество. Сначала он продал бизнес, затем через посредников начал распродавать мерч. Российские общественники были возмущены этим, поэтому потребовали запретить продажу продукции исполнителя, а уже купивших её россиян проверить на финансирование ВСУ.
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Напомним, что Noize MC* переехал в Литву в 2021 году, после того, как СК РФ начал проверку его композиций на наличие пропаганды негативного отношения к полицейским, а также на попытки реабилитации нацизма.
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Анастасия Чинкова