На блогершу Лерчек подали судебный иск на 22 млн рублей

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На компанию блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подали в суд из-за экономических споров.
Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что в суд с иском обратилось ООО «Темполайн Логистика» с требованием взыскать с ООО «Би Фит» 22 033 436 рублей. Причиной иска явились экономические споры по гражданским правоотношениям.
Сообщается, что Лерчек, являясь учредителем ООО «Би Фит», через него продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился супруг блогерши Артем Чекалин, но он уволился после возбуждения уголовного дела.
В марте Лерчек также стала фигурантом 2 уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег (133 млн рублей). Мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
По словам адвоката, семейная пара полностью погасила задолженность по налогам 3 мая.
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Сообщается, что Лерчек, являясь учредителем ООО «Би Фит», через него продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился супруг блогерши Артем Чекалин, но он уволился после возбуждения уголовного дела.
По словам адвоката, семейная пара полностью погасила задолженность по налогам 3 мая.
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Мария Фирсова