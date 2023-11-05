На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, нажал на символическую «ядерную кнопку» во время исполнения песни «Я русский» на своём сольном концерте в Санкт-Петербурге. Трансляцию выступления артиста в этот момент вёл Первый канал.
Большой сольный концерт Ярослава Дронова прошел на «Зенит Арене» ещё в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса с кнопкой стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до нескольких миллионов.
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