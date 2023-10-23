На рэпера Big Baby Tape завели уголовное дело

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Рэпера Big Baby Tape обвиняют в пропаганде наркотиков в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Егору Ракитину, так зовут артиста. вменяют статью КоАП 6.13 о пропаганде запрещённых веществ в его текстах. Протокол поступил в Никулинский суд Москвы.
Отметим, что концерты 23-летнего музыканта в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отменили после обращения Екатерины Мизулиной. Она требовала проверить репера Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.
Ранее сообщали, что бьюти-блогера Игоря Синяка Тверской суд Москвы оштрафовал на двести тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Сообщается, что Синяку выписали максимально возможный штраф по предъявленному протоколу.
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Отметим, что концерты 23-летнего музыканта в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отменили после обращения Екатерины Мизулиной. Она требовала проверить репера Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.
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Дана Игумнова