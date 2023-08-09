«Надеюсь завтра с ней поговорить»: Директор Лады Дэнс сообщил об улучшении её состояния

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Состояние певицы Лады Дэнс улучшилось, ожидается, что завтра она сможет дать небольшой комментарий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Состояние Лады Дэнс сегодня улучшилось. Подозрения на перелом позвоночника не подтвердились.
Врачи диагностировали артистке ушиб мозга и запретили разговаривать. Она смогла отправить близким лишь маленькие сообщения, в основном состоящие из смайликов.
Директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя улучшение состояния Дэнс, выразил надежду на то, что завтра она сможет разговаривать.
Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около Подольска. Её госпитализировали с тяжёлыми травмами. После операции на лице её состояние ухудшилось.
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Врачи диагностировали артистке ушиб мозга и запретили разговаривать. Она смогла отправить близким лишь маленькие сообщения, в основном состоящие из смайликов.
Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около Подольска. Её госпитализировали с тяжёлыми травмами. После операции на лице её состояние ухудшилось.
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Анастасия Чинкова