Налоговая служба закрыла ИП больной Анастасии Заворотнюк из-за долгов

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Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией и, соответственно, больше не может вести бизнес. Добытчиком в семье выступает ее муж Петр Чернышев, который оплачивает лечение и содержит жену и дочь. В этом году Чернышев отказался от участия в ледовых шоу Татьяны Навки из-за желания проводить больше времени с семьей. Сейчас родственники не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья артистки.
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