Налоговая заблокировала счета Волочковой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Налоговая служба заблокировала счета компании звезды российского балета Анастасии Волочковой, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, блокировка коснулась счетов, которые принадлежат фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова», поскольку звезда не успела вовремя подать налоговую декларацию.
Отмечается, что эта компания существует уже 22 года, однако, сама Волочкова руководит ей только последние семь лет.
По данным из открытых источников, основная деятельность компании - «предоставление финансовых услуг».
Ранее Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.
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Отмечается, что эта компания существует уже 22 года, однако, сама Волочкова руководит ей только последние семь лет.
Ранее Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.
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