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Налоговая заблокировала счета Волочковой

Налоговая заблокировала счета компании Волочковой
12 октября 2023, 20:08
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Налоговая служба заблокировала счета компании звезды российского балета Анастасии Волочковой, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, блокировка коснулась счетов, которые принадлежат фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова», поскольку звезда не успела вовремя подать налоговую декларацию.

Отмечается, что эта компания существует уже 22 года, однако, сама Волочкова руководит ей только последние семь лет.


По данным из открытых источников, основная деятельность компании - «предоставление финансовых услуг».

Ранее Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. ​Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.

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#балет
#налоги
#компании
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Экс-участнику телепроекта «Дом-2» грозит 10 лет колонии за разбой
Экс-участнику телепроекта «Дом-2» Гобозову грозит 10 лет колонии за разбой
12 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/Rawf8

Бывшему участнику скандального телепроекта «Дом-2» Александру Гобозову грозит десять лет колонии за избиение девушки в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, представитель Гобозова утверждает, что его подопечный в последнее время подвергался вымогательству. Якобы у него требовали деньги и всячески угрожали. Тогда Гобозов потребовал у переговорщицы контакт вымогателя, однако, получив отказ, ударил девушку.

После этого он был арестован на 10 дней, а в полицейском участке продолжал вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал.

12 октября на Александра Гобозова завели уголовное дело по статье «Разбой», отправив под домашний арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Блогера Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ
12 октября 2023, 14:39

Фото: iStock/Akintevs

Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
Проверке подвергнется и популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак. Именно она взяла у Ларина то самое скандальное интервью, после которого блогера и решили проверить на нарушение российского законодательства. 

В настоящий момент их совместный ролик под заголовком «Хайп на войне» насчитывает более одного миллиона просмотров. 

Дмитрий Ларин покинул Россию еще до начала спецоперации, в 2021 году. Сейчас он живет на острове Бали. По словам самого блогера, причиной отъезда стало уголовное дело, возбужденное против его  коллеги по цеху Юрия Хованского. Сперва Ларин проходил по нему в качестве свидетеля, однако, он очень боялся стать подозреваемым.

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Перенёсший инфаркт Игорь Николаев раскрыл, когда сможет выйти на сцену
Игорь Николаев сообщил, что выйдет на сцену уже 25 октября
12 октября 2023, 11:24

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые за долгое время обратился к своим поклонникам в соцсетях.
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации с обширным инфарктом 63-летнего Николаева.

В своём первом с момента госпитализации посте он выразил благодарность поклонникам, знакомым и родственникам за поддержку, которую они оказывали в период болезни артиста.

Также Николаев поблагодарил врачей, которые в течение нескольких недель боролись за его жизнь.

Кроме того певец порадовал свою публику скорым выходом на сцену. Концерт состоится уже 25 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории. 

Поклонники с радостью приняли эту весть и пожелали артисту как можно скорее оправиться после болезни. 

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#госпитализация
#артист
#певец
#инфаркт
#концерт
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В Москве экстренно госпитализировали Диму Билана
11 октября 2023, 16:12

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Популярного российского исполнителя Диму Билана экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у артиста обострился бронхит.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — ранее написали в официальной группе исполнителя «ВКонтакте».

9 октября Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.

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Концерт Витаса в китайском Сучжоу сопровождался скандалом

Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийных убийц

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес концерты из-за инфаркта миокарда
#москва
#госпитализация
#певец
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Концерт Витаса в китайском Сучжоу сопровождался скандалом
11 октября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

На концерте Витаса на стадионе в китайском Сучжоу был настоящий переаншлаг. Организаторы выпустили 55 тысяч тысяч билетов и быстро все их распродали, но на шоу оказались 62 тысячи поклонников российского певца.
Как рассказал продюсер артиста Сергей Пудовкин, мошенники выпустили и продали на черном рынке еще порядка семи тысяч фальшивых билетов, передает телеграм-канал SHOT. Причем местные организаторы тура удивлялись высокому качеству подделки. Настоящие билеты были снабжены многоуровневой защитой с голограммой и штрих-кодом, но фальсификаторы умудрились изготовить дубликаты так ювелирно точно, что сканеры на турникетах при входе на стадион приняли их за настоящие тикеты.

Естественно, артист и его команда не получили никакого вознаграждения за то, что зрителей было на семь тысяч больше заявленного количества. Всего в Китае запланировано 15 концертов Витаса. Продюсер считает, что билеты будут подделываться и на других выступлениях. С одной стороны, говорит Сергей Пудовкин, такая высокая популярность певца в Поднебесной не может не радовать. Однако они с организаторами сейчас ломают голову над тем, как обеспечить проведение концертов в рамках закона и без материального ущерба для сторон.

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#стадион
#билеты
#артист
#продюсер
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Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийных убийц
10 октября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Сын актрисы Яковлевой Денис Шальных набил татуировку с изображением Джеффри Дамера.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных набил себе татуировки с изображениями Джеффри Дамера и Теда Банди. Об этом бодибилдер рассказал в программе «Кадони шоу», которая выходит на RuTube. Мужчина рассказал, что решил набить себе портреты известных серийных убийц не из-за симпатии к ним, а из-за реакции общества.
 
«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», —сказал Денис Шальных.
Но сын Яковлевой отметил, что ему нравятся некоторые моменты биографий Дамера и Банди.
 
Несколько лет назад Елена Яковлева говорила, что её сын планирует свести все татуировки. По её словам, он созрел и решил исправлять ошибки молодости. Но в 2021 году стало известно, что Шальных не смог удалить татуировки на лице.
 
«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — рассказал Шальных.
Специалистка Екатерина Федина потом показывала процесс обработки кожи лазером. Это сильно травмирует кожу. По словам Фединой, Денис отказался от идеи сводить все татуировки. Причиной стала индивидуальная реакция организма.

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Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля

В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие
#шоу-бизнес
#новости
#родители
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В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие
10 октября 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пародист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Израиле.
SHOT пишет, что накануне дворец в деревне Грязь Одинцовского района посетил специалист в области энергетики. Он занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Чуть позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Toyota
Camry отправился за покупками в магазин.
 
По данным SHOT, особняк до сих пор числится на Максиме Галкине*. В одной из частей здания идут ремонтные работы. В остальных помещениях персонал проводит поддерживающую уборку.

Юморист и телеведущий Максим Галкин* ранее рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.

По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.

«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.
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#иностранный агент
#подмосковье
#шоу-бизнес
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Шевчук рассказал о своём состоянии после перенесённого инфаркта
360: Шевчук заявил, что проходит реабилитацию после инфаркта
10 октября 2023, 01:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт, но сейчас чувствует себя хорошо. Об этом пишет «360».
«Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию», — цитирует издание слова музыканта.

Ранее группа ДДТ выпустила официальное сообщение о том, что Шевчук в сентябре перенес инфаркт. На фоне этого запланированные выступления группы были перенесены на 2024 год. До декабря музыкант будет проходить ​реабилитацию.

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#инфаркт
#музыкант
#рф
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Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
09 октября 2023, 18:16

Фото: istockphoto/e-crow

Комик Семен Слепаков* выразил поддержку Израилю после нападения ХАМАС.
Комик и музыкант Семён Слепаков поддержал в одной из социальных сетей израильтян после нападения ХАМАС. Семён Слепаков пожелал сил и мужества военным, а также освобождения пленным и выздоровления всем раненным. Комик выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.
 
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — написал Семён Слепаков.
В августе 2022 года сообщалось, что Семён Слепаков проводит концерты в Израиле, где находится до сих пор. В июне нынешнего года замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении артиста в реестр иностранных агентов.

Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».

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*признан в РФ иностранным агентом
#иностранный агент
#новости
#израиль
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