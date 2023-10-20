Наследники Берлускони собираются уничтожить коллекцию его картин

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Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить 25 тысяч картин из его коллекции, поскольку они не знают, что с ними делать. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сами работы не ценны. А вот их содержание на складе в Милане ежегодно обходится в 800 тысяч евро.
Берлускони приобрёл большую часть полотен на ночных телеаукционах. Теперь его пятеро наследников намерены уничтожить их, оставив себе лишь часть наиболее ценных.
Также предполагается, что наследники откроют в миланской резиденции бывшего итальянского премьера музей.
Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет 12 июня этого года.У него было хроническая лейкемия.
Ранее сообщалось, что дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене. Подробнее в материале «Радио 1».
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Берлускони приобрёл большую часть полотен на ночных телеаукционах. Теперь его пятеро наследников намерены уничтожить их, оставив себе лишь часть наиболее ценных.
Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет 12 июня этого года.У него было хроническая лейкемия.
Ранее сообщалось, что дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене. Подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова