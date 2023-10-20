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Наследники Берлускони собираются уничтожить коллекцию его картин

The Guardian: наследники Берлускони хотят уничтожить коллекцию его картин
20 октября 2023, 18:01
Фото: iStock/Dvoinik

Фото: iStock/Dvoinik

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить 25 тысяч картин из его коллекции, поскольку они не знают, что с ними делать. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сами работы не ценны. А вот их содержание на складе в Милане ежегодно обходится в 800 тысяч евро.

Берлускони приобрёл большую часть полотен на ночных телеаукционах. Теперь его пятеро наследников намерены уничтожить их, оставив себе лишь часть наиболее ценных.


Также предполагается, что наследники откроют в миланской резиденции бывшего итальянского премьера музей.

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет 12 июня этого года.У него было хроническая лейкемия.

Ранее сообщалось, что дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене. Подробнее в материале «Радио 1».

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#картины
#италия
#деньги
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Яне Трояновой грозит наказание за сравнение России с «изнасилованной бабой»
Shot: Актрисе Яне Трояновой грозит пять лет тюрьмы за оскорбление России
20 октября 2023, 15:41

Фото: istock / OlFedv

Российской актрисе Яне Трояновой может грозить тюремное заключение за негативные высказывания в отношении РФ в новом интервью. Она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и сказала, что в стране живут «одни алкаши». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным канала, во время интервью украинским журналистам Троянова заявила, что весь российский народ страдает от алкоголизма, а «мужик изнасилованной России пьяница, жмущий руку насильникам».

Общественники требуют провести проверки в отношении артистки и признать ее иноагентом. Также они призвали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Ранее похожие требования они высказывали после интервью иноагенту Юрию Дудю*.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются имущества после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.

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*признан иностранным агентом в РФ
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#проверки
#уголовное дело
#интервью
#рф
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Семен Слепаков* лишился жилья: как звезды теряют кров и бизнес после побега из России
Комик Семен Слепаков* продал квартиру в центре Москвы
20 октября 2023, 14:20

Фото: iStock/AlexanderLipko

Сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. Элитную недвижимость в центре Москвы артист спешно продал со скидкой в 25%. Редакция «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются жилья после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.

Семен Слепаков* продал квартиру в Москве

 
После начала СВО комик Семен Слепаков* отправился в Израиль. Вскоре после отъезда из страны на продажу была выставлена его квартира площадью в 217 кв.м. Элитный жилой комплекс расположен в центре Москвы, за покупку роскошной квартиры покупателю была обещана скидка в 25% за срочность. По информации телегам-канала SHOT, сделка уже состоялась, и шоумен больше не обладает недвижимостью стоимостью 295 млн рублей.
 
Слепаков* приобрел эту квартиру в 2021 году. Чтобы стать владельцем элитной недвижимости, ему пришлось продать три квартиры, одной из которых была пятикомнатной. Жилья в России у комика не осталось.

Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС
Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС

Андрей Макаревич* лишился бизнеса в России


Юридическое лицо рок-группы «Машина времени», которое занималось организацией туров, закрыла Федеральная налоговая служба России. Учредителем компании является известный музыкант Андрей Макаревич*. Причиной приостановки деятельности стали долги компании, размер которых превысил 250 тысяч рублей. В результате проверки фирмы налоговой инспекцией, были выявлены многочисленные нарушения в документации.
 
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* покинул Россию после начала СВО. Он переехал в Израиль, после чего прекратил ведение бизнеса в России. Макаревич* ликвидировал статус индивидуального предпринимателя и вышел из состава учредителей ООО «Мамбо Продакшн». Остальной бизнес артиста в настоящее время заморожен.
 

Константин Меладзе продал дом в элитном поселке


Сделкой по продаже дома, принадлежащего Константину Меладзе, занималась мать композитора Нелли Меладзе. После отъезда за рубеж, шоумен выставил свой дом на продажу и попросил за недвижимость в элитном коттеджном поселке 350 млн рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что покупатель дома уже найден.

Алла Пугачева продала особняк и закрыла все фирмы


Эстрадная певица Алла Пугачева совместно со своим супругом Максимом Галкиным* и двумя детьми покинула Россию и избрала своим новым местом жительства Израиль. В конце 2022 года, после того, как звездная чета обосновалась в Израиле, бизнес Пугачевой в России был прекращен. Все фирмы и особняк деревне Грязь были выставлены на продажу.

Монеточка* продала квартиру чиновнику


Певица Елизавета Гырдымова*, больше известная под псевдонимом Монеточка*,  продала свою квартиру в Москве, которую приобрела около двух лет назад. Артистка покинула Россию и отправилась в Литву, где собиралась продолжать свою музыкальную деятельность. Покупателем недвижимости артистки стал бывший сотрудник Счетной палаты, однако его имя не разглашается.

Интервьюер Юрий Дудь* лишился всего имущества


Звезда YouTube, некогда популярный в России интервьюер Юрий Дудь*, выписался из квартиры своего отца, которая принадлежит Минобороны РФ, продал свой автомобиль и дом в элитном поселке. Дудь* неоднократно заявлял, что возвращаться в Россию не намерен и планирует осесть в Барселоне. Оказалось, что кроме продажи недвижимости, интервьюер закрыл ИП и передал бренд «вДудь» испанской компании.

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Поклонники Шатунова раскритиковали SHAMAN за исполнение песни «Ласкового мая»
Фанаты Юрия Шатунова раскритиковали выступление SHAMAN
20 октября 2023, 11:53

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Зрители трибьют-концерта, посвящённого 50-летию бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, остались недовольны выступлением певца SHAMAN. Об этом сообщает msk1.ru.
Концерт «Здесь был Юра!» прошёл во вторник, 17 октября, в Crocus City Hall в Москве. Песни Юрия Шатунова исполнили SHAMAN, Лариса Долина, Сергей Жуков, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие известные российские певцы. Проводили концерт телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. 

Поклонникам творчества Шатунова не понравилось, что многие артисты, исполнявшие его хиты, не только не были лично знакомы с артистом, но и не присутствовали на его похоронах. По словам зрителей, артисты пели в своих индивидуальных манерах, что не понравилось тем, кто ожидал приближенного к оригиналу исполнения. 

Больше всего зрители раскритиковали работу популярного российского певца SHAMAN, который совершенно не передал атмосферу оригинального исполнения. К тому же, певец не был лично знаком с Шатуновым, никогда не общался с ним, поэтому спеть композиции «Ласкового мая» и выразить какие-либо эмоции он не смог. 

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#концерт
#певец
#зрители
#эмоции
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Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией
Семён Слепаков* продал элитную недвижимость в центре Москвы
20 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/Rawpixel

Комик Семён Слепаков* продал квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что недвижимость в московском районе Якиманка была выставлена на продажу сразу после отъезда Слепакова* в Израиль. Изначально за пятикомнатную квартиру требовали 295 миллионов рублей, однако была обещана скидка в 25% за срочность совершения сделки.

По данным SHOT, квартира была продана в начале октября. Иной недвижимости у Слепакова* в России не осталось.

Жилой комплекс Park Residence, в котором располагалась квартира комика площадью 217 кв. м., находится в шаговой доступности от Крымской набережной. Новый владелец роскошных апартаментов вступил в собственность две недели назад.

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#недвижимость
#продажа
#москва
#израиль
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Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
Iltalehti: рэперу Käärijä угрожают за выброшенный со сцены флаг Украины
19 октября 2023, 20:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Финскому рэперу Käärijä угрожают после того, как во время концерта он выбросил со сцены украинский флаг. Об этом сообщает Iltalehti.
Уточняется, что во время выступления артиста на эстонской площадке, из зала на сцену кто-то бросил флаг Украины. Рэпер отреагировал словами «Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты вообще это сделал?» и отбросил флаг обратно в зрительный зал. 

После этого, видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям, вызвав негодование со стороны украинцев, после чего рэперу начали поступать угрозы.

Он заявил, что любит эту страну и уважает её жителей, а теперь он должен извиниться. Но не может этого сделать, поскольку именно от этих жителей и поступают сообщения с угрозами убийства. 

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#украина
#флаг
#концерт
#певец
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Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене
Галина Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
19 октября 2023, 17:23

Фото: iStock/a_Taiga

Дочь Валентина Юдашкина Галина продала квартиру в Нью-Йорке, доставшуюся ей по наследству. Об этом она рассказала в Youtube-шоу «Алена, блин!».
Девушка рассказала, что продать квартиру отца на Манхэттене было непросто, поскольку дом является кооперативом, а значит во владении находится не только квартира, но и целый кусок дома. 

Галина Юдашкина отметила, что не жалеет о продаже недвижимости покойного отца.

Наследница кутюрье не стала уточнять точную сумму сделки, отметив лишь, что квартира стоит более один миллион долларов. 

Также Юдашкина рассказала, что по наследству ей было передано помещение Дома моды в центре Москвы, офис компании на Кутузовском проспекте, загородный дом семьи и две квартиры, одна из которых принадлежит бабушке, живущей в Израиле. 

Напомним, что модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая этого года на 60-м году жизни.

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#недвижимость
#сша
#квартира
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Блёданс пожелала семье звезды «Каламбура» Гладкова сил в связи с его смертью
19 октября 2023, 17:06

Фото: istockphoto.com/tomertu

Российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс выразила соболезнования семье украинского артиста и звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова и пожелала им сил.
Она отметила, что артист был очень талантливым.

«Мне очень жаль. Приношу соболезнования всем близким, друзьям. Я давно очень не видела этого талантливого парня. Конечно, мы общались, но это было очень давно. Желаю семье сил», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Блёданс.

Ранее сообщалось, что скончался актер Сергей Гладков, известный по роли Мужика из скетча «Деревня дураков». Артисту было 60 лет.

Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства.

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#соболезнования
#артист
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Тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси
19 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/mrohana

Популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. 

Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома. Такое поведение не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.

По словам посетителей Groovy Roasters, местный житель начал избивать Милохина и попросил свалить из страны. К драке быстро подключились и случайные прохожие.

Сразу после инцидента тиктокер экстренно улетел в Дубай.

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#блогер
#избиение
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Стала известна реальная причина развода Брежневой и Меладзе
Брежнева и Меладзе развелись из-за конфликта на Украине
19 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/ADragan

Украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе разводится из-за конфликта на Украине. Об этом рассказала медиаменеджер Алена Красная, передает «Комсомольская правда».
«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались», - рассказала Красная.

По ее словам, Меладзе сейчас проживает в Италии, а Брежнева – в Прибалтике.

Кроме того, оп ее словам, Меладзе был вынужден распустить группу «ВИА Гра» из-за высказываний Брежневой против проведения спецоперации, так как после этого коллектив перестали заказывать на частные выступления. При этом вырученные 350 миллионов рублей с продажи особняка бывших супругов в Подмосковье, они поделили поровну, так как дом покупался в браке.

Ранее Брежнева подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе.

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