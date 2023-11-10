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Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде

10 ноября 2023, 16:20
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Актрису и певицу Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства из-за её поведения на гей-параде в Аргентине, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, доносы в МВД и Генпрокуратуру написали общественники сибирской группы «Радетель».

Их крайне сильно возмутило крайнее выступлении певицы на гей-параде в Буэнос-Айросе. Орейро вышла вышла на сцене в распахнутой куртке, её соски прикрывали только стикини с радужным принтом. После этого, общественники вспомнили все выходки аргентинской звезды, при которых она демонстрировала свою рьяную поддержку к ЛГБТ-сообществу.


Сибиряки требуют уж если не лишить Орейро гражданства, которое она получила в 2021 году, то хотя бы привлечь к ответственности за «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка
10 ноября 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тина Канделаки в свой день рождения раскрыла детали личной жизни.
«СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.

В честь дня рождения Канделаки опубликовать пост, где поблагодарила всех друзей, коллег и приоткрыла тайны личной жизни.

«С днём рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано»,-написала Тина Канделаки. .
У Тины Канделаки есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

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#материнство
#день рождения
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Звезда Comedy Woman пожаловалась на трудности материнства
Звезда Comedy Woman Медведева рассказала о трудностях материнства
10 ноября 2023, 14:57

Фото: iStock/PeopleImages

Российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о трудностях материнства, с которыми ей пришлось столкнуться с третьим ребенком.
«Уже неделю продолжаются "зубы". Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест», — в слезах рассказала Медведева в своем Instagram*.

Она также считает, что вопросы к девушкам старше 25 лет об отсутствии детей не являются оскорблением. Она объяснила, что люди, задающие такие вопросы, «просто знают чуть больше» о материнстве. Отметив, что в 20 лет намного легче даются бессонные ночи, чем в 40.

При этом Медведева подчеркнула, что строить карьеру проще, чем воспитывать детей, ввиду того, что работающая женщина без детей имеет возможность хорошенько выспаться.

Напомним, Медведева родила третьего ребенка в июле 2022 года.

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*соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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Entertainment Weekly: Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг
10 ноября 2023, 02:21

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Актёр и музыкант, солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето забрался на знаменитый небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.


За двадцать минут 51-летний Лето преодолел расстояние между 86-м и 104-м этажами на восточном фасаде знаменитого небоскрёба, в итоге оказавшись на высоте 390 метров.

«Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать артистом, а Нью-Йорк был тем местом, куда приезжаешь, чтобы стать артистом .И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня символом. <...> Я больше был в восторге, чем взволнован, но сказать по правде, если быть честным, это было очень, очень тяжело. Намного тяжелее, чем я думал», — поделился Лето с журналистами.

Акция музыканта была предпринята с целью поддержки мирового турне 30 Seconds To Mars, которое запланировано с марта по сентябрь 2024 года.

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#музыканты
#сша
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Пугачёву заметили на вечеринке на Кипре
Алла Пугачёва с мужем, его братом и детьми устроили вечеринку на Кипре
10 ноября 2023, 02:16

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачёва и её семья устроили вечеринку на Кипре. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на фотографии крестницы артистки в соцсетях.
Уточняется, что Пугачёва с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой переехали на Кипр. На острове также проживает старший брат юмориста Дмитрий.

На днях вся семья собралась на празднике в честь дня рождения крестницы Пугачёвой Алины Галкиной. Именинница выложила в Сеть совместную фотографию с подписью: «Сегодня я отдыхаю».

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*Является иностранным агентом
#семья
#страны
#россия
#остров
#алла пугачёва
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В Гнесинке опровергли информацию о плагиате в дипломе SHAMAN
10 ноября 2023, 02:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Российской академию музыки им. Гнесиных заявили, что дипломная работа Ярослава Дронова (SHAMAN) в своё время благополучно прошла проверку на антиплагиат. Об этом пишет NEWS.RU.
В Сети ранее появилась информация о том, что в работе певца якобы имеются заимствования.

В ВУЗе опровергли этот факт и сообщили, что после проверки на антиплагиат дипломная работа Дронова была допущена к защите, пишет NEWS.RU. Отмечается, что музыкант защитил диплом на «отлично».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#работа
#музыкант
#диплом
#информация
#рф
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Участники группы Zero People извинились перед поклонниками за отмену концерта
10 ноября 2023, 01:20

Фото: iStock/kirisa99

Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин вышли на связь и сообщили, что их отменённый концерт в Петербурге пройдёт в другой день, извинившись перед всеми поклонниками. Об этом написал Telegram-канал SHOT,
«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — сообщили музыканты.

По их словам, концерт пройдет в другую (пока неизвестную дату), а весь запланированный ранее тур также состоится.

Напомним, что вечером 9 ноября в Санкт-Петербурге на подпольный концерт Zero People пришел ОМОН совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Музыкантов подозревали в мошенничестве с билетами.

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#концерт
#санкт-петербург
#музыканты
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Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына
09 ноября 2023, 18:25

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Влад Соколовский и Ангелина Суркова начали встречаться в 2019 году.
«СтарХит» пишет, что в 2022 году у пары родился сын Дэвид. Молодые родители в тайне от всех расписались, но с торжеством пока не торопятся. В беседе с Яной Чуриковой Влад Соколовский признался, что торжество обязательно состоится.

«Когда ребенок появился на свет, мы тут же пошли и тайно расписались. Просто зашли в МФЦ. А через полгода я вернулся с проекта «Звезды в Африке» и прямо на следующий день сделал Лине официальное предложение», — рассказывает Соколовский.
Отпраздновать регистрацию пара не может из-за плотного графика артиста. Сейчас Соколовский занят на съёмках адаптации турецкого телехита «Постучись в мою дверь». Он играет друга главного героя.

«У меня 70 смен, и я не хочу праздновать свадьбу с косыми глазами в какой-нибудь уик-энд. Мы хотим выделить на это определенное время. Сначала отправиться с близкими друзьями в горы, потом более узким кругом полететь в Азию и провести там месяц. Уже определили, что это будет апрель»,-делится планами артист.
Для Влада Соколовского это второй брак. Ранее он был женат на певице Рите Дакоте. В семье родилась дочь Мия.

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#певец
#артист
#новости
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Комик Слепаков* разозлил россиян пародией на песню SHAMAN «Я русский»
09 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Комик Семён Слепаков* разместил в своих соцсетях пародию на композицию SHAMAN «Я русский», чем сильно разозлил россиян.
Свою версию песни Слепаков* назвал «Нерусский», сделав акцент на своих еврейских корнях, а также на палестино-израильском конфликте.

«Нерусский. Не иду до конца. Нерусский – вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо – еврей. Для многих даже хуже, чем гей», – спел шоумен, завершив композицию припевом еврейкой песни «Хава нагила».

При этом поклонники комика не поддержали его «творчество», раскритиковав версию песни в комментариях. 

Подписчики были недовольны, что Слепаков* поёт песни, направленные против России, на русском языке. Другие уверяли, что без России о нём никто бы и не узнал. 

Напомним, что после начала спецоперации на Украине шоумен осудил решение правительства и покинул Россию, переехав в Израиль. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#израиль
#артист
#песня
#россия
#юмор
#шоу-бизнес
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Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей
09 ноября 2023, 10:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Артур Смольянинов* оставил в России невыплаченные кредиты, которые теперь могут перейти к его родственникам, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, актёр перестал платить сразу, как покинул Россию. В настоящий момент долг по кредиту составляет 95 тысяч рублей. 

Судебные приставы уже приходили к матери Смольянинова*, которая призналась, что не может погасить долг сына со своей пенсии.

Теперь дело о непогашенном долге будет передано в суд, который попробует конфисковать столичное имущество актёра в счёт долга, однако, если этого не получится, то долг беглеца будут вынуждены погашать его родственники.

Напомним, Смольянинов* покинул Россию осень 2022 года и сразу начал лежать стране поражения и заявлять, что готов стрелятяь в своих бывших коллег.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#москва
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