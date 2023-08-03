Названа причина смерти Ирины Мирошниченко

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны тяжелой инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Таким образом, предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. Подобное осложнение тяжелой инфекции не позволяет тканям пропускать кислород, при этом происходит критическое понижение артериального давления.
Уточняется, что подобное состояние развилось у актрисы из-за инфекционного эндокардита - воспаления внутренней оболочки сердца. Кроме того, врачи обнаружили у нее опухоль в области головного мозга.
Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год.
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Уточняется, что подобное состояние развилось у актрисы из-за инфекционного эндокардита - воспаления внутренней оболочки сердца. Кроме того, врачи обнаружили у нее опухоль в области головного мозга.
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Элина Позднякова