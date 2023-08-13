NEA: Греческая певица Николау умерла после падения с лестницы

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Известная греческая певица и актриса Лизета Николау скончалась в реанимации частной клиники в Пирее. Несколько дней назад она оступилась и упала с лестницы в кафетерии, сильно ударившись головой.
Появилась на свет урожденная Элизабет Катикариду в Салониках в семье понтийских беженцев в 1951 году. Как певица она дебютировала на сцене в 1970 году, как актриса — в 1984. В середине 70-х годов вышел ее первый сольный альбом, песни для которого писали ведущие греческие композиторы.
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