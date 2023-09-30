NYT: В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака Шакура

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В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура. Главный фигурант — Дуэйн Кит Дэвис, арестован. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Машину, в которой находился рэпер, расстреляли из остановившегося рядом автомобиля.
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