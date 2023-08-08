Общественники требуют запретить концерт Алены Швец из-за пропаганды ЛГБТ

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Следственный комитет РФ и министерство культуры проверят певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ. Кроме того, общественники требуют отменить ее концерт в Санкт-Петербурге, назначенный на 31 августа.
В июле концерт исполнительницы уже был отменен в Нижнем Новгороде. Тогда организаторы объяснили отмену техническими причинами. Однако показательно то, что она произошла после обращения в Генеральную прокуратуру представителей Лиги безопасного интернета. Причина та же — распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей. Позже участники движения Росмолодежь сообщили о блокировке песни Швец на трех платформах.
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Александр Бойцов