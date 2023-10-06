«Один глаз перестал видеть»: что известно о смертельной болезни Дроздова

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Тревожные новости о состоянии здоровья телеведущего Николая Дроздова накануне распространились в сети. По информации ряда источников, зоолог был госпитализирован в одну из столичных клиник с раком предстательной железы второй стадии. Редакция «Радио 1» расскажет, что о заболевании Дроздова говорят его близкие и где он находится в настоящее время.
У Дроздова рак
О госпитализации ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова прежде сообщил телеграм-канал SHOT. По информации портала, состояние здоровья телеведущего ухудшилось еще в августе.
Жена Дроздова опровергла госпитализацию мужа
В беседе с Пятым каналом, супруга Дроздова Татьяна сообщила, что муж находится рядом с ней дома. Она также заявила, что Николая Дроздова уже неоднократно «хоронили» в прессе, но с его здоровьем в настоящее время «все хорошо». По информации телеканала, во время диалога с женой телеведущего было слышно, как он обратился к ней с просьбой прекратить разговор и больше никому не отвечать.
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Друг Дроздова прокомментировал его болезнь
Певец Дмитрий Дунаев опроверг информацию о госпитализации известного зоолога. В беседе с изданием РИА Новости он сообщил, что Дроздов находится дома вместе с супругой и с его здоровьем все в порядке.
Аналогичными подробностями о состоянии здоровья Дроздова поделился друг семьи художник Константин Мирошник в беседе с RT. Он назвал слухи в интернете враньем и попросил учесть тот факт, что Дроздов перенес перелом ребер, в результате чего у него был задет нерв и один глаз перестал видеть. Однако зрение удалось вернуть, подчеркнул Мирошник.
Дроздов рассказал о своем здоровье
Информацию о госпитализации и диагностирования у себя рака опроверг телеведущий Николай Дроздов. В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что новости об онкологии — фейк, он в порядке и находится дома.
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