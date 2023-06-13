Охлобыстин предсказал будущее звезд, осудивших спецоперацию

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«Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Для того, чтобы их назад не приняли, мы пока ничего не сделали. Но жизнь все уладит», - прокомментировал ситуацию Охлобыстин.
Напомним, ранее стало известно, что блогер и стендап-комик Данила Поперечный начал продавать свое российское имущество. В январе 2023 года блогер вместе со своей женой и собакой перебрались в Лос-Анджелес. Знаменитости уверяли свою аудиторию, что в Штатах находятся временно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что популярного блогера украинского происхождения Ивангая (настоящее имя – Иван Рудской) проверят на предмет националистических высказываний.