Ольгу Бузову обвинили в нечестном финале шоу «Новые звезды в Африке»

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В комментариях зрители отмечают, что третий сезон шоу на ТНТ получился наигранным.
«Сезон «Бузова и ее друзья». В следующем пусть ее родственники участвуют, нет доверия ее словам», — пишут возмущенные комментаторы.
В своей социальной сети Бузова разместила пост с пояснениями на недовольные комментарии.
«Мы не общались за кадром, ни с Саней, ни с Машей. Я профессионал, а мои друзья порядочные люди, и играли честно», — написала телеведущая.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что фанат напал на Ольгу Бузову во время концерта и разбил ей губу.