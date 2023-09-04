Отар Кушанашвили рассказал о предлетальном состоянии Алексея Панина*

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Журналист Отар Кушанашвили, который был другом актера Алексея Панина*, рассказал о состоянии сбежавшего из России артиста, в эфире YouTube-шоу.
«Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.
Журналист отметил, что его бывший друг сам разрушил себя и свою жизнь. Он также посетовал на страшное будущее, которое уготовано Панину*.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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