Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе

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Отец популярной российской блогерши Иды Галич Василий Галич устроил разборки на дроге на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
«Спокойно себе ехал, ел хот-дог, а сзади упёрлась тачка и начала сигналить. Смотрю, а там две курицы сидят», - так прокомментировал ситуацию Галич.
Он заявил, что спокойно выезжал с заправки, ел хот-дог и никуда не торопился. Вдруг, авто позади начало сигналить ему, обгонять, а затем из него показались неприличные жесты. Мужчина решить догнать машину и посмотреть, кто там, однако, увидев в салоне двух девушек, решил не продолжать конфликт.
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