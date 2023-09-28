«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN

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Российская певица Диана Анкудинова объяснила причину популярности певца SHAMAN. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-проекта «Осторожно, Собчак».
По мнению певицы его песни похожи на какие-то другие. Для Дианы это большой показатель и она понимает как делаются такие хиты. Кроме того, она отметила, что образ Ярослава Дронова работает, так как он парень, а женщины являются очень падкой аудиторией.
Но при этом, песня артистки «Я Россией тебя зову» не смогла повторить успех хита Шамана. Анкудинова заявила, что не гонится за большой аудиторией.
Диана Анкудинова — талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных конкурсов вокала. Выступления Дианы Анкудиновой набирали сотни миллионов просмотров на YouTube. Девушка побеждала во втором сезоне на проекте «Ты супер!» на канале НТВ, а также в музыкальном шоу «Шоумаскгоон» в 2021 году.
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Но при этом, песня артистки «Я Россией тебя зову» не смогла повторить успех хита Шамана. Анкудинова заявила, что не гонится за большой аудиторией.
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Алина Юрчак