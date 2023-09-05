Панин*: Непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российский актер Алексей Панин*, который сегодня был задержан в Таллине за пьяный дебош, рассказал, что случилось на самом деле, в интервью Baza.
Напомним, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.
По словам артиста, его действительно задержали, но не в частном доме, а в публичном. Он приехал туда выпить, поскольку алкоголь в Эстонии ночью не продают.
Артист настаивает на том, что никакого дебоша он не устраивал, и уж точно не нарушал эстонское законодательство.
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По словам артиста, его действительно задержали, но не в частном доме, а в публичном. Он приехал туда выпить, поскольку алкоголь в Эстонии ночью не продают.
«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», - прокомментировал ситуацию Панин*.
Артист настаивает на том, что никакого дебоша он не устраивал, и уж точно не нарушал эстонское законодательство.
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Евгения Парфентьева