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Перенёсший инфаркт Игорь Николаев раскрыл, когда сможет выйти на сцену

Игорь Николаев сообщил, что выйдет на сцену уже 25 октября
12 октября 2023, 11:24
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые за долгое время обратился к своим поклонникам в соцсетях.
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации с обширным инфарктом 63-летнего Николаева.

В своём первом с момента госпитализации посте он выразил благодарность поклонникам, знакомым и родственникам за поддержку, которую они оказывали в период болезни артиста.


Также Николаев поблагодарил врачей, которые в течение нескольких недель боролись за его жизнь.

Кроме того певец порадовал свою публику скорым выходом на сцену. Концерт состоится уже 25 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Поклонники с радостью приняли эту весть и пожелали артисту как можно скорее оправиться после болезни.

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#госпитализация
#артист
#певец
#инфаркт
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В Москве экстренно госпитализировали Диму Билана
11 октября 2023, 16:12

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Популярного российского исполнителя Диму Билана экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у артиста обострился бронхит.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — ранее написали в официальной группе исполнителя «ВКонтакте».

9 октября Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.

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Концерт Витаса в китайском Сучжоу сопровождался скандалом
11 октября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

На концерте Витаса на стадионе в китайском Сучжоу был настоящий переаншлаг. Организаторы выпустили 55 тысяч тысяч билетов и быстро все их распродали, но на шоу оказались 62 тысячи поклонников российского певца.
Как рассказал продюсер артиста Сергей Пудовкин, мошенники выпустили и продали на черном рынке еще порядка семи тысяч фальшивых билетов, передает телеграм-канал SHOT. Причем местные организаторы тура удивлялись высокому качеству подделки. Настоящие билеты были снабжены многоуровневой защитой с голограммой и штрих-кодом, но фальсификаторы умудрились изготовить дубликаты так ювелирно точно, что сканеры на турникетах при входе на стадион приняли их за настоящие тикеты.

Естественно, артист и его команда не получили никакого вознаграждения за то, что зрителей было на семь тысяч больше заявленного количества. Всего в Китае запланировано 15 концертов Витаса. Продюсер считает, что билеты будут подделываться и на других выступлениях. С одной стороны, говорит Сергей Пудовкин, такая высокая популярность певца в Поднебесной не может не радовать. Однако они с организаторами сейчас ломают голову над тем, как обеспечить проведение концертов в рамках закона и без материального ущерба для сторон.

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#стадион
#билеты
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Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийных убийц
10 октября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Сын актрисы Яковлевой Денис Шальных набил татуировку с изображением Джеффри Дамера.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных набил себе татуировки с изображениями Джеффри Дамера и Теда Банди. Об этом бодибилдер рассказал в программе «Кадони шоу», которая выходит на RuTube. Мужчина рассказал, что решил набить себе портреты известных серийных убийц не из-за симпатии к ним, а из-за реакции общества.
 
«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», —сказал Денис Шальных.
Но сын Яковлевой отметил, что ему нравятся некоторые моменты биографий Дамера и Банди.
 
Несколько лет назад Елена Яковлева говорила, что её сын планирует свести все татуировки. По её словам, он созрел и решил исправлять ошибки молодости. Но в 2021 году стало известно, что Шальных не смог удалить татуировки на лице.
 
«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — рассказал Шальных.
Специалистка Екатерина Федина потом показывала процесс обработки кожи лазером. Это сильно травмирует кожу. По словам Фединой, Денис отказался от идеи сводить все татуировки. Причиной стала индивидуальная реакция организма.

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Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля

В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие
#шоу-бизнес
#новости
#родители
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В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие
10 октября 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пародист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Израиле.
SHOT пишет, что накануне дворец в деревне Грязь Одинцовского района посетил специалист в области энергетики. Он занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Чуть позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Toyota
Camry отправился за покупками в магазин.
 
По данным SHOT, особняк до сих пор числится на Максиме Галкине*. В одной из частей здания идут ремонтные работы. В остальных помещениях персонал проводит поддерживающую уборку.

Юморист и телеведущий Максим Галкин* ранее рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.

По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.

«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.
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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#иностранный агент
#подмосковье
#шоу-бизнес
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Шевчук рассказал о своём состоянии после перенесённого инфаркта
360: Шевчук заявил, что проходит реабилитацию после инфаркта
10 октября 2023, 01:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт, но сейчас чувствует себя хорошо. Об этом пишет «360».
«Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию», — цитирует издание слова музыканта.

Ранее группа ДДТ выпустила официальное сообщение о том, что Шевчук в сентябре перенес инфаркт. На фоне этого запланированные выступления группы были перенесены на 2024 год. До декабря музыкант будет проходить ​реабилитацию.

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«Я бы пошел, но...»: Галкин* объяснил, почему не пойдет воевать за Израиль

Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#инфаркт
#музыкант
#рф
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Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
09 октября 2023, 18:16

Фото: istockphoto/e-crow

Комик Семен Слепаков* выразил поддержку Израилю после нападения ХАМАС.
Комик и музыкант Семён Слепаков поддержал в одной из социальных сетей израильтян после нападения ХАМАС. Семён Слепаков пожелал сил и мужества военным, а также освобождения пленным и выздоровления всем раненным. Комик выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.
 
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — написал Семён Слепаков.
В августе 2022 года сообщалось, что Семён Слепаков проводит концерты в Израиле, где находится до сих пор. В июне нынешнего года замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении артиста в реестр иностранных агентов.

Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».

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*признан в РФ иностранным агентом
#иностранный агент
#новости
#израиль
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Дима Билан навестил манулов в зоопитомнике под Волоколамском
09 октября 2023, 17:46

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Дима Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Об этом сообщается в телеграм-канале питомника.
«Звезда российской эстрады навестил живущих в зоопитомнике манулов. Он смог не только понаблюдать за удивительными животными вблизи, но и поиграть с ними», – сказано в сообщении.
Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.

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#московская область
#волоколамск
#животные
#певец
#артист
#зоозащитник
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Глюкоза в убежище, Галкин сдает кровь: что со звездами во время войны в Израиле
09 октября 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

После начала проведения СВО на территории Украины, некоторые представители российского шоу-биза решили спешно покинуть Россию. Своим будущим местом проживания артисты выбрали Израиль. 7 октября 2023 года в стране развернулись широкомасштабные боевые действия и Тель-Авив официально объявил о войне. Редакция «Радио 1» расскажет, как сбежавшие из России артисты выживают в Израиле в условиях вооруженного конфликта.

Глюкоза в израильском бомбоубежище

 
После начала военных действий в Израиле, об обстановке в стране рассказала российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. По ее словам, в страну она прибыла за несколько дней до обострения ситуации совместно со своими детьми и супругом. Певица уточнила, что приехала в Израиль, чтобы посетить концерт Бруно Марса. Из-за начавшихся военных действий концерт исполнителя был отменен, а артистке и ее семье пришлось укрыться в бомбоубежище.
 

Александра Савельева рассказала, как переживает войну в Израиле

 

Проживающая в Израиле бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева назвала происходящее в стране трудными временами и рассказала, что ей помогает не сойти с ума в сложное время.

«Ничего не заменит живое человеческое общение и поддержка. Вот туда единственно верный вариант уходить, когда страшно, когда больно… В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды — и это люди», - поделилась переживаниями певица.
 

Ксения Собчак о конфликте на Ближнем Востоке

 
                                                                                                                 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке прокомментировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она не находится в Израиле, однако некоторое время назад получила гражданство этой страны. Журналистка назвала Израиль второй Родиной и рассказала о своих еврейских корнях.
 
«Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на
Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская», - написала Собчак в своем телеграм-канале.
 

Максим Галкин* сдает кровь в Израиле

 
Эмигрировавший в Израиль Максим Галкин* на своей странице в социальной сети сообщил, что он и его супруга Алла Пугачева имеют европейские паспорта и могут проживать в одной из 27 стран, однако покидать новое место жительства не планируют. По словам шоумена, супружеская пара намерена поддержать израильский народ в сложившейся ситуации.

Юморист также ответил на вопросы пользователей о том, не намерен ли он отправиться  на фронт и защищать Израиль. Галкин* ответил, что если бы он служил в армии Израиля, то он бы пошел воевать.

«Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – пояснил шоумен.

Андрей Макаревич* пожелал Израилю победить

 
                                                                                                                  Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в Израиле пожелал армии обороны страны удачи и выразил надежду на скорую победу, отметив при этом, что отправляется в гастрольный тур.
 

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#гражданство
#израиль
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#певица
#алла пугачёва
#ксения собчак
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Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, несмотря на боевые действия
09 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».
Он пояснил, что хотел обратиться к соотечественникам из Израиля.
 
«Сегодня утром я вернулся, и я вернулся абсолютно сознательно. Потому что в это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля», - сообщил Михаил Шац.
Комик рассказал, что хочет и готов помогать. По его словам, он имеет статус «почетного донора», владеет автомобилем и может помочь «что-то отвезти, что-то привезти», если есть необходимость, готов разместить людей у себя дома.
 
«Это настоящая война, и в это время я хочу быть здесь и помочь Израилю победить», - сказал в заключении Михаил Шац.
Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак поддержала намерение шоумена Максима Галкина остаться в Израиле. 

«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - заявила журналист.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа.

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*внесен в РФ в реестр иноагентов
#иностранный агент
#израиль
#новости
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