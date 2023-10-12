Перенёсший инфаркт Игорь Николаев раскрыл, когда сможет выйти на сцену

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые за долгое время обратился к своим поклонникам в соцсетях.
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации с обширным инфарктом 63-летнего Николаева.
В своём первом с момента госпитализации посте он выразил благодарность поклонникам, знакомым и родственникам за поддержку, которую они оказывали в период болезни артиста.
Также Николаев поблагодарил врачей, которые в течение нескольких недель боролись за его жизнь.
Кроме того певец порадовал свою публику скорым выходом на сцену. Концерт состоится уже 25 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Поклонники с радостью приняли эту весть и пожелали артисту как можно скорее оправиться после болезни.
Читайте также:
Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Игоря Николаева перевели в реанимацию
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак «Выпьем за любовь»
В своём первом с момента госпитализации посте он выразил благодарность поклонникам, знакомым и родственникам за поддержку, которую они оказывали в период болезни артиста.
Кроме того певец порадовал свою публику скорым выходом на сцену. Концерт состоится уже 25 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Поклонники с радостью приняли эту весть и пожелали артисту как можно скорее оправиться после болезни.
Читайте также:
Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Игоря Николаева перевели в реанимацию
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак «Выпьем за любовь»
Анастасия Чинкова