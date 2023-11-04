Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Певец SHAMAN откроет вечерний концерт «Портал в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что вечернее музыкально-мультимедийное шоу стартует в субботу вечером, в 20:00, на ВДНХ. На нём свои хиты исполнят российские артисты SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие.
«Портал в будущее» – это не просто концертное представление, а полноценное музыкальное произведение с эффектными трансформациями. Оно было написано специально для Международной выставки-форума «Россия», отмечают организаторы.
Также гости мероприятия смогут увидеть футуристическое шоу, которое представляет собой трансляцию на арке главного входа на ВДНХ фильма о развитии России и о дальнейшем будущем страны.
Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября. На ней свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские организации и ведомства.
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«Портал в будущее» – это не просто концертное представление, а полноценное музыкальное произведение с эффектными трансформациями. Оно было написано специально для Международной выставки-форума «Россия», отмечают организаторы.
Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября. На ней свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские организации и ведомства.
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Анастасия Чинкова