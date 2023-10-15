Певец SHAMAN планирует сделать кавер на популярную песню группы «Ласковый май»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Певец SHAMAN заявил о желании сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Об этом сообщает msk1.ru.
Он отметил, что ему предстоит выполнить ответственную работу, поскольку уже несколько поколений россиян привыкли к оригинальному звучанию композиции.
По словам Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) важно не испортить композицию. Именно поэтому он планирует сохранить тональность и темп, которые были в первоначальной версии песни.
Ранее сообщалось, что ВЦИОМ провёл опрос среди россиян, который показал, что SHAMAN считают лучшим российским исполнителем. За него проголосовали 33% респондентов. На втором месте оказался певец Олег Газманов (11%). А завершил тройку лидеров Николай Басков, за которого проголосовали 10% опрошенных россиян.
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По словам Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) важно не испортить композицию. Именно поэтому он планирует сохранить тональность и темп, которые были в первоначальной версии песни.
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Анастасия Чинкова