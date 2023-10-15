Певец SHAMAN поранился во время опасного номера на концерте в Кремле

Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев
Певец SHAMAN поранил ногу во время концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает «Пятый канал».
Артист решил включить в свою концертную программу композицию Максима Фадеева «Танцы на стеклах». По задумке SHAMAN, во время исполнения этой песни он прошёлся по дороге, выложенной битым стеклом. При этом на его глазах была повязка, а подстраховкой стали танцоры.
Позднее его мама рассказала, что в результате такого опасного номера певец повредил ногу и теперь немного хромает. Однако она уверяет, что порез лёгкий, поэтому не помешал артисту завершить концерт.
Ранее певец SHAMAN рассказал, что хочет сделать кавер на одну известную композицию группы «Ласковый май». Но, по его словам, это будет тяжёлая работа, поскольку важно не испортить любимую публикой песню.
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Позднее его мама рассказала, что в результате такого опасного номера певец повредил ногу и теперь немного хромает. Однако она уверяет, что порез лёгкий, поэтому не помешал артисту завершить концерт.
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Анастасия Чинкова