Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ

Фото: istock / blinow61
Певцу Эдуарду Шарлоту, которого задержали в питерском аэропорту Пулково, может грозить несколько административных штрафов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, причинами оформления протоколов стало сожжение паспорта гражданина (статья 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина») и дискредитация российских войск (статья 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).
Сейчас Шарлот находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его встретили сотрудники правоохранительных органов по прилёту из Еревана.
Ранее сообщалось, что семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), которое накануне объявили в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой
Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»
Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко
Сейчас Шарлот находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его встретили сотрудники правоохранительных органов по прилёту из Еревана.
Читайте также:
Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой
Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»
Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко
Алина Юрчак