Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Певец Шарлот заявил о намерении вернуться в Россию

Певец Шарлот заявил о намерении вернуться в Россию

Певец Шарлот попросил у поклонников деньги на билет в Россию
13 ноября 2023, 11:53
Фото: iStock/yanik88

Фото: iStock/yanik88

Российский певец Шарлот, публично сжёгший свой паспорт, заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет», — обратился к своим подписчикам Шарлот.

Исполнитель дал обещание, что сразу же прилетит в Россию, как только появятся деньги. Он даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.


Шарлот сделал заявление о том, что предопределил свою жизнь именно в России и русскоязычной культуре, поэтому будет бороться за свой выбор.

Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.

Читайте также:

Общественники требуют посадить Слепакова* на пять лет из-за пародии на SHAMAN

Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде

Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#россия
#певец
#деньги
#билет
#паспорт
#заявление
#выбор
Читайте нас в
Борис Гребенщиков* объяснил, что ему мешает вернуться в Россию
Гребенщиков* заявил, что не может вернуться в Россию из-за отсутствия концертов
13 ноября 2023, 12:17

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk назвал причину, по которой не может вернуться в Россию.
Основатель российской рок-группы «Аквариум» утверждает, что проблема заключается в концертах. Он убеждён, что в России ему не дадут выступать. 

Гребенщиков* заявил, что ему сообщили абсолютно прямо о том, что в России его может остановить любой полицейский и что-то предъявить. Такие обстоятельства негативно скажутся как на жизни, так и на карьере музыканта.

Напомним, что рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что никогда не считал себя эмигрантом. При этом он отмечает, что доволен своей нынешней жизнью, поскольку она даёт возможность путешествовать по всему миру. 

Гребенщиков* уверяет, что живёт в мире, много путешествует и узнаёт новое о разных странах. Но он ни в коем случае не перестаёт чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре. 

Читайте также:

Украинцы угрожают смертью сбежавшему из России Гребенщикову*

На российском радио перестали ставить песни Земфиры*, Гребенщикова* и Би-2

На Гребенщикова* составлен протокол за дискредитацию ВС России

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#музыкант
#россия
#концерт
Читайте нас в
Актриса Безрукова купила загородный дом в Подмосковье
13 ноября 2023, 10:32

Фото: Фотобанк МО

Актриса театра и кино Ирина Безрукова купила загородный в Московской области.
По словам бывшей жены худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова, она приобрела уже готовый дом со всей необходимой внутренней отделкой. Поэтому проводить ремонт не потребуется. При этом звезда уточнила, что не переехала в новый дом, так как он находится вдали от МКАД, а вся её работа – в Москве.
«Получается, в Подмосковье у меня дача», – поделилась актриса в интервью «Газете.Ru».
Безрукова добавила, что ей нравится приезжать туда в одиночестве, чтобы отдохнуть от общения с людьми. Однако иногда загородный дом посещают друзья артистки.
 
Читайте также:

«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

Общественники требуют посадить Слепакова* на пять лет из-за пародии на SHAMAN

Пугачёва ответила на негатив в своей адрес
#актриса
#дом
#дача
#покупка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом
«Москва 24»: Кушанашвили опроверг информацию о своих проблемах с сердцем
13 ноября 2023, 02:07

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежит там в реанимации с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видеообращение журналиста, записанное в машине его друзей.
В нём разгневанный Отар заявляет, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.



По информации канала SHOT, после проведения необходимых процедур и взятия медицинских анализов, Кушанашвили отказался от госпитализации и уехал из больницы.

Напомним, ранее в целом ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Оттуда его якобы госпитализировали в Боткинскую больницу, в реанимации которой он и находится с подозрением на инфаркт.

Читайте также:

Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа

В Гнесинке опровергли информацию о плагиате в дипломе SHAMAN

Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию
#журналисты
#москва
#здоровье
Читайте нас в
Общественники требуют посадить Слепакова* на пять лет из-за пародии на SHAMAN
SHOT: общественники призвали посадить Слепакова* на 5 лет за пародию на SHAMAN
12 ноября 2023, 20:28

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Общественное движение «Ветераны России» требует посадить на пять лет комика Семёна Слепакова* за пародию на песню SHAMAN «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 9 ноября в соцсетях Слепаков* опубликовал пародию на песню SHAMAN, которую комик назвал «Нерусский». Дополнением стал припев на мотив еврейской песни «Хава нагила». Подписчики артиста не поддержали его творчества и раскритиковали песню в комментариях. 

«Ветераны России» также не оценили композицию покинувшего Россию комика, заявив, что её текст оскорбителен и унижает достоинство россиян. После этого они обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Общественники требуют открыть уголовное дело по факту «Возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».  

Читайте также:

Комик Слепаков* разозлил россиян пародией на песню SHAMAN «Я русский»

Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией

Суд признал законным решение о включении Слепакова* в реестр иноагентов

*признан Минюстом РФ иноагентом
#прокуратура
#ск рф
#артист
#россия
#песня
#уголовное
Читайте нас в
Пугачева ответила на негатив в своей адрес
Пугачева ответила на негатив в своей адрес, что ее судьбой управляет вселенная
11 ноября 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно. Об этом Пугачева написала в своем Instagram*.
Она также добавила, что  у тех, кто негативно отзывался о ней, не получится отвернуть от нее поклонников, так как её голос до сих пор остаётся в людских сердцах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу. 

Напомним, певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Вечером в этот день певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала. Ее помощница Елена Чупракова рассказала о том, что не знает, сколько артистка пробудет в России.

Читайте также:

Пугачёву заметили на вечеринке на Кипре

Пугачёва может тайно выступить в Москве в новогодние праздники

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#соцсети
#певица
#алла пугачёва
#дмитрий песков
#instagram
#рф
Читайте нас в
Восстановленная последняя песня The Beatles возглавил британский хит-парад
11 ноября 2023, 08:47

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов.
Об этом сообщает компания Official Charts company, которая занимается составлением и распространением музыкальных хит-парадов в Соединенном Королевстве. В тексте официального заявления компании также указано, что доведение композиции Now and Then до идеального звучания заняло 45 лет.

Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18. Абсолютным же лидером является Элвис Пресли. Хит-парад возглавляла 21 его песня.

Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.



«Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!», — так прокомментировал очередную музыкальную победу 81-летний бас-гитарист и основатель группы Пол Маккартни. 

Коме него, из участников ее в живых остался только барабанщик Ринго Старр. Джона Леннона в 1980 году в Нью-Йорке застрелил полупомешанный фанат Марк Чепмен. Соло-гитарист Джордж Харрисон скончался в 2001 году от рака мозга.

Читайте также:

Композитор Матецкий рассказал о знакомстве с «Битлз»

Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Читайте нас в
Стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь
Рэпер Баста выступит за 10 млн рублей в новогоднюю ночь в Дубае
10 ноября 2023, 17:48

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Самыми востребованными в новогоднюю ночь оказались певица Анна Asti и певец Владимир Пресняков.
KP.RU пишет, что артисты выступят для гостей концертного зала Барвиха. Стоимость билетов варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.
Кроме этого Asti будет петь в клубе VK Gipsy и на частных площадках, у Преснякова тоже запланированы и другие выступления в новогоднюю ночь.

Сергей Лазарев и Валерия будут выступать в ресторане «Турандот». Билеты стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Татьяна Буланова выступит в ресторане «Пушкин» (билеты от 40 до 60 тысяч рублей). Лолита будет радовать зрителей в «Метрополе» (билеты от 130 тысяч до 150 тысяч рублей). Также новогодняя ночь расписана у Сосо Павлиашвили, Полины Гагариной и Мота.

Издание отмечает, что у перечисленных артистов гонорар за одно праздничное выступление варьируется от 4 до 5 млн рублей.

Рэпер Баста новогоднюю ночь встретит на сцене Дубая. Его гонорар оценивается в 10 млн рублей. На мероприятии будут выступать Митя Фомин и группа «Иванушки International». Они заработают от 2 до 3, 5 млн рублей.

Читайте также:

Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка

Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына

В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
#шоу-бизнес
#новый год
#праздник
#праздники
#звёзды
#артист
#певец
#певица
Читайте нас в
Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде
10 ноября 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Актрису и певицу Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства из-за её поведения на гей-параде в Аргентине, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, доносы в МВД и Генпрокуратуру написали общественники сибирской группы «Радетель». 

Их крайне сильно возмутило крайнее выступлении певицы на гей-параде в Буэнос-Айросе. Орейро вышла вышла на сцене в распахнутой куртке, её соски прикрывали только стикини с радужным принтом. После этого, общественники вспомнили все выходки аргентинской звезды, при которых она демонстрировала свою рьяную поддержку к ЛГБТ-сообществу.

Сибиряки требуют уж если не лишить Орейро гражданства, которое она получила в 2021 году, то хотя бы привлечь к ответственности за «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Читайте также: 

В сети появились эксклюзивные фото Пугачевой из её последней поездки в Тверь

Модный дом Dior разорвал сотрудничество с моделью Хадид за поддержку Палестины

Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей

*Признан иностранным агентом на территории РФ
 
#мвд
#звёзды
#лгбт
#генпрокуратура
#сибирь
#гражданство
#певица
#актриса
Читайте нас в
Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка
10 ноября 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тина Канделаки в свой день рождения раскрыла детали личной жизни.
«СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.

В честь дня рождения Канделаки опубликовать пост, где поблагодарила всех друзей, коллег и приоткрыла тайны личной жизни.

«С днём рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано»,-написала Тина Канделаки. .
У Тины Канделаки есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

Читайте также:

Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына

Певица Слава, отказавшаяся от алкоголя, жалуется на проблемы со здоровьем

В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат
 
#дети
#родители
#семья
#новости
#шоу-бизнес
#материнство
#день рождения
Читайте нас в
Достижения.рф